Обладатель КР с «Ростовом» Синама-Понголь: вписать имя в историю — невероятное чувство

Бывший футболист сборной Франции Флоран Синама-Понголь рассказал о самом запоминающемся моменте во времена игры за «Ростов». Он выделил победу в Кубке России в 2014 году.

— Какой самый запоминающийся момент в карьере за «Ростов»?

— Победа в Кубке России! Это был первый раз для нас. Весь город стоял на ушах.

— Помнишь тот день?

— Моя семья не смогла присутствовать на том матче, потому что жена была беременна. Мы были в Махачкале — помню, что танцевали. Знал, «Ростов» впервые выиграл Кубок России. Вписать своё имя в историю — невероятное чувство. Никогда не забуду это. На следующий день весь Ростов говорил только о том финале, — сказал Синама-Понголь в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.