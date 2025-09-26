«Они плохие». Синама-Понголь — о любимых русских словах

Бывший футболист сборной Франции Флоран Синама-Понголь, поигравший за «Ростов», назвал своё любимое русское слово. Он выделил нецензурную лексику, которую услышал в России.

«Это плохие слова (смеётся). Когда начинал тренироваться с командой, первое, что слышал: «#####!», «#####, дай мяч!». Это постоянно повторялось в моей голове. Плохое слово, но оно звучит хорошо (улыбается). Российские футболисты говорят очень много плохих слов на поле. Самое интересное, что ты можешь использовать это слово абсолютно в любой ситуации», — сказал Синама-Понголь в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.