«Ничего ещё не потеряно». Тео Бонгонда — о «Спартаке» в этом сезоне РПЛ

Крайний нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда назвал непростой ситуацию для красно-белых в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Большинство ребят здесь уже давно, мы стараемся поддерживать друг друга в не самой простой ситуации: на старте было упущено много очков. Важно, что ничего ещё не потеряно. Позади только девять туров», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).