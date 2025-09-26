Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ничего ещё не потеряно». Тео Бонгонда — о «Спартаке» в этом сезоне РПЛ

«Ничего ещё не потеряно». Тео Бонгонда — о «Спартаке» в этом сезоне РПЛ
Крайний нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда назвал непростой ситуацию для красно-белых в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Большинство ребят здесь уже давно, мы стараемся поддерживать друг друга в не самой простой ситуации: на старте было упущено много очков. Важно, что ничего ещё не потеряно. Позади только девять туров», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).

Материалы по теме
Вингер «Спартака» Тео Бонгонда поставил перед собой цель на этот сезон РПЛ
