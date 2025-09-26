Бас Дост завершил карьеру, не играя с 2023 года после потери сознания на поле

Бывший футболист сборной Нидерландов Бас Дост принял решение завершить игровую карьеру. В 2023 году он потерял сознание на поле, выступая за «НЕК Неймеген», после чего уже не выступал. В мае Досту исполнилось 36 лет.

«Я ожидал, что воспаление пройдёт через полгода. В декабре я думал, что смогу снова играть в футбол в следующем сезоне (2024/2025. — Прим. «Чемпионата»). Но в марте мне сделали сканирование, которое оказалось шокирующим. Воспаление почти полностью вернулось. Это была пощёчина», — приводит слова Доста Voetbal International со ссылкой на Algemeen Dagblad.

Бас Дост стал чемпионом Бельгии в составе «Брюгге» в сезоне-2020/2021.