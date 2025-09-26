Погребняк: Бускетс — легенда, плохо, что такие люди покидают большой спорт

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на новость, что легендарный испанский хавбек Серхио Бускетс завершит карьеру по окончании текущего сезона МЛС. Сейчас бывшая звезда «Барселоны» выступает за «Интер Майами». Погребняк выразил сожаление в связи с этим решением Бускетса.

«Бускетс — легенда «Барселоны» и вообще испанского футбола. Плохо, что такие люди покидают большой спорт. Временные рамки, которые даны для футбольной карьеры, конечно, не безграничны, поэтому приходится делать такие заявления. Очень жаль», — сказал Павел Погребняк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.