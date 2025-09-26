Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк: Бускетс — легенда, плохо, что такие люди покидают большой спорт

Погребняк: Бускетс — легенда, плохо, что такие люди покидают большой спорт
Комментарии

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на новость, что легендарный испанский хавбек Серхио Бускетс завершит карьеру по окончании текущего сезона МЛС. Сейчас бывшая звезда «Барселоны» выступает за «Интер Майами». Погребняк выразил сожаление в связи с этим решением Бускетса.

«Бускетс — легенда «Барселоны» и вообще испанского футбола. Плохо, что такие люди покидают большой спорт. Временные рамки, которые даны для футбольной карьеры, конечно, не безграничны, поэтому приходится делать такие заявления. Очень жаль», — сказал Павел Погребняк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Бускетс завершит карьеру после окончания сезона в МЛС. Все достижения полузащитника
Истории
Бускетс завершит карьеру после окончания сезона в МЛС. Все достижения полузащитника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android