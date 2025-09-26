Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ливерпуля» Синама-Понголь объяснил феномен команды в Европе 20 лет назад

Бывший футболист сборной Франции и «Ливерпуля» Флоран Синама-Понголь объяснил феномен мерсисайдской команды в 2005 году. Тогда клуб АПЛ выиграл Лигу чемпионов, драматично обыграв в финале «Милан» (3:3, 3:2 — по пенальти).

«В 2005 году у нас не было лучшей команды, не было лучших игроков, но мы были очень сильны. У нас не было суперзвёзд, зато были индивидуально сильные игроки.

Часто вспоминаю финал в Стамбуле. Его невозможно забыть, потому что каждый об этом напоминает: если не друзья, то кто-то с улицы, в социальных сетях. Это особенный момент. Почти все финалы скучные и не производят вау-эффекта, однако тот матч с «Миланом» был другим с первой и до последней минуты», — сказал Синама-Понголь в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

