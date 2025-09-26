«Хорошо, что семья не ушла». Генич рассказал о сложностях в жизни из-за ставок на спорт

Известный комментатор и журналист Константин Генич рассказал о сложностях в жизни из-за ставок на футбол. Он поведал, что это увлечение сильно сказывалось на его настроении, взаимоотношениях с коллегами и семьёй.

— Раньше, знаю, ставки сильно влияли на твоё настроение.

— Да, это было плохое состояние. Я человек рефлексирующий, очень эмоциональный, очень переживающий. Дело тут даже не в суммах и не в ставках как таковых. Меня огорчало, что я не разобрался. Для меня это было как игра, не наигрался в футбол. Почему меня сейчас так привлекает медиафутбол — потому что там я вот эти эмоции добираю. А раньше пытался добрать их в ставках. И, к сожалению, это начало отражаться на взаимоотношениях с коллегами.

Приходил на работу, закрывался, пытался как-то отыграться. И жене, разумеется, доставалось. Она тоже боялась, потому что я начинал становиться раздражённым, очень колючим. Где-то с детьми переставал общаться, закрывался у себя в комнате, сидел там в одиночку и смотрел какие-то видосы.

— Как жена это вытерпела?

— Она очень боялась этих моментов и всё время спрашивала: «Ты поставил? Ты поставил?» Как бы тоже себя готовила к тому, какое у меня будет настроение. В итоге всё это выливалось наружу и, разумеется, рикошетом било по близким мне людям. В какой-то момент я сказал себе: «Стопэ». Многие меня обвиняли, что я лудоман, что кучу денег проиграл.

Хорошо, что семья не ушла, что дети от меня не отказались. Но это даже не болезнь была, просто реакция на происходящее здесь и сейчас. Мне важно было разобраться, важно было обыграть тех, кто на футбольном поле. Сейчас, слава богу, мы на правильную дорожку вывернули, и такого состояния я уже давно не славливал, — приводит слова Генича «РБ Спорт».