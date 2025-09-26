Кирьяков: поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом» возродило интригу

Российский тренер Сергей Кирьяков полагает, что победа санкт-петербургского «Зенита» над «Краснодаром» в матче 9-го тура Мир РПЛ возродила интригу в чемпионате страны.

«Для «Зенита» матч с «Краснодаром» был самым важным. В случае неудачи разрыв бы возрастал до космического. Ничья бы сохранила отрыв, что было бы удобно для «Краснодара». Поражение «быков» возродило интригу. Есть группа команд, которые могут навязать борьбу. Все находятся рядом. Интересно смотреть матчи, где будут разыгрываться очки в верху турнирной таблицы», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.