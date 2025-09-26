Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кирьяков: поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом» возродило интригу

Кирьяков: поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом» возродило интригу


Российский тренер Сергей Кирьяков полагает, что победа санкт-петербургского «Зенита» над «Краснодаром» в матче 9-го тура Мир РПЛ возродила интригу в чемпионате страны.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Для «Зенита» матч с «Краснодаром» был самым важным. В случае неудачи разрыв бы возрастал до космического. Ничья бы сохранила отрыв, что было бы удобно для «Краснодара». Поражение «быков» возродило интригу. Есть группа команд, которые могут навязать борьбу. Все находятся рядом. Интересно смотреть матчи, где будут разыгрываться очки в верху турнирной таблицы», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.


