Главная Футбол Новости

Манише: если бы Аленичев был виноделом, скорее всего, он бы выпил всё вино

Манише: если бы Аленичев был виноделом, скорее всего, он бы выпил всё вино
Экс-полузащитник московского «Динамо» и сборной Португалии Манише с юмором отреагировал на вопрос о бывшем партнёре по «Порту» Дмитрии Аленичеве.

– Вывести ваш бренд вина на российский рынок пока не получилось? Как думаете, Аленичев бы смог стать хорошим виноделом?
– Если бы Аленичев был виноделом, скорее всего, он бы выпил всё вино. На этом бы всё и закончились (смеётся). Россия – одна из первых стран, куда хочу привезти свою продукцию. Я бы хотел развиваться на этом рынке, потому что он очень сильный, — приводит слова Манише «Советский спорт».

Манише выступал за «Динамо» с лета по зиму 2005-го, после чего на правах аренды перешёл в лондонский «Челси». Карьеру португалец завершил в 2011 году, будучи игроком лиссабонского «Спортинга».

