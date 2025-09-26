Скидки
Экс-защитник «Динамо» Шуньич рассказал, какое будущее ждёт бело-голубых

Экс-защитник «Динамо» Шуньич рассказал, какое будущее ждёт бело-голубых
Бывший защитник московского «Динамо» Тони Шуньич ответил на вопрос, какое будущее ждёт бело-голубых. Минувшим летом «Динамо» возглавил Валерий Карпин, ранее работавший в «Ростове».

— Какое будущее ждёт «Динамо»?
— Уверен, «Динамо» на правильном пути. Скоро команда выиграет хотя бы один трофей. «Динамо» идёт правильной дорогой. Желаю команде удачи! — приводит слова Шуньича Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Динамо» — восьмое (12).

