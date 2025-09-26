Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Рафинья и Жоан Гарсия получили травмы и пропустят матч ЛЧ с «ПСЖ» — Ромеро

Нападающий «Барселоны» Рафинья почувствовал мышечный дискомфорт во время матча 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (1:3), где он был заменён на 66-й минуте. Сегодня, 26 сентября, футболист не тренировался с товарищами по команде и остался заниматься в тренажерном зале. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

По информации источника, из-за повреждения Рафинья не сможет играть до конца международного перерыва. Он пропустит два матча Ла Лиги и встречу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1 октября).

Как сообщает источник, на сегодняшней тренировке травму получил вратарь сине-гранатовых Жоан Гарсия, который также будет восстанавливаться до конца международного перерыва.

