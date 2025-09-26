Стали известны судейские назначения на матчи 12-го тура Первой лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 12-го тура Лиги Pari. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.

«Уфа» — «Челябинск»: Андрей Прокопов (Ярославль) – Альмир Хатмуллин (Московская область), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Кирилл Силантьев (Самара), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Вячеслав Семёнов (Санкт-Петербург);

«Шинник» — «Ротор»: Герман Коваленко (Казань) – Денис Мирошник (Ставрополь), Алексей Чаплыгин (Москва), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Владимир Карпович (Москва);

«Факел» — «Чайка»: Данил Каширин (Уфа) – Станислав Попков (Петрозаводск), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Евгений Летин (Московская область);

«Енисей» — «Торпедо»: Александр Машлякевич (Москва) – Руслан Шекемов (Нальчик), Никита Матиеску (Псков), резервный судья – Роман Труханович (Барнаул), инспектор – Александр Колобаев (Москва), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Спартак» (Кострома) – «Волга» (Ульяновск): Николай Волошин (Смоленск) – Лиги Par (Ростов-на-Дону), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Алексей Лапатухин (Москва), инспектор – Сергей Хральцов (Москва), делегат – Рубен Миранцев (Москва);

«Урал» — «СКА-Хабаровск»: Станислав Матвеев (Троицк) – Максим Белокур (Владивосток), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«Родина» — «Сокол»: Никита Новиков (Петрозаводск) – Андрей Гурбанов (Краснодар), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Игорь Капленков (Москва), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Сергей Гуторенко (Московская область);

«Черноморец» — «КАМАЗ»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Виктор Медведев (Москва), Вячеслав Охрименко (Майкоп), резервный судья – Данил Набока (Краснодар), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Нефтехимик» — «Арсенал» (Тула): Олег Соколов (Воронеж) – Фёдор Валявин (Саратов), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Игорь Захаров (Казань), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат – Игорь Крапивко (Московская область).