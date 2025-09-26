Погребняк: вырастут ли Кисляк и Батраков в лучших футболистов — не узнаем без еврокубков

Известный экс-футболист Павел Погребняк высказался о перспективах российских футболистов «Локомотива» и ЦСКА Алексея Батракова и Матвея Кисляка.

— Смогут ли Кисляк и Батраков вырасти в лучших футболистов России?

— Мы об этом не узнаем, пока Россию не вернут на международную арену. В рамках чемпионата России они действительно выделяются и по праву занимают первые места в списке молодёжи. Больше мне нечего сказать.

Оценивать их реальную стоимость мы не можем. В будущем уехать в Европу могут. А вот остаться — главный вопрос. Захарян тоже уехал, но надо же играть и доказывать. Сложно сказать, — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.