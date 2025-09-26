Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «ПСЖ» выбыл на несколько недель из-за травмы и пропустит матч ЛЧ с «Барселоной»

Капитан «ПСЖ» выбыл на несколько недель из-за травмы и пропустит матч ЛЧ с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «ПСЖ» Маркиньос несколько недель будет восстанавливаться после травмы ноги, сообщается на сайте клуба.

«Маркиньос в течение следующих нескольких недель будет проходить лечение после травмы левого бедра», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Жоау Невеш, Дезире Дуэ и Усман Дембеле продолжают реабилитацию после повреждений.

27 сентября «ПСЖ» в 6-м туре чемпионата Франции примет «Осер», 1 октября команда Луиса Энрике сыграет в гостях с «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последнюю встречу Лиги 1 с «Марселем» (0:1) Невеш, Дуэ и Дембеле пропустили из-за церемонии вручения «Золотого мяча». Дембеле стал лауреатом награды. Маркиньос принял участие в том матче, проведя на поле все 90 минут.

Материалы по теме
Мадридское дерби, испытание для Роналду, битва топ-клубов Италии. Главные матчи уикенда
Рейтинг
Мадридское дерби, испытание для Роналду, битва топ-клубов Италии. Главные матчи уикенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android