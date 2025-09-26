Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Капитан «ПСЖ» выбыл на несколько недель из-за травмы и пропустит матч ЛЧ с «Барселоной»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос несколько недель будет восстанавливаться после травмы ноги, сообщается на сайте клуба.

«Маркиньос в течение следующих нескольких недель будет проходить лечение после травмы левого бедра», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Жоау Невеш, Дезире Дуэ и Усман Дембеле продолжают реабилитацию после повреждений.

27 сентября «ПСЖ» в 6-м туре чемпионата Франции примет «Осер», 1 октября команда Луиса Энрике сыграет в гостях с «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Последнюю встречу Лиги 1 с «Марселем» (0:1) Невеш, Дуэ и Дембеле пропустили из-за церемонии вручения «Золотого мяча». Дембеле стал лауреатом награды. Маркиньос принял участие в том матче, проведя на поле все 90 минут.