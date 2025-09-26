Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль и Бальде вернулись к тренировкам в общей группе после травм — Marca

Ямаль и Бальде вернулись к тренировкам в общей группе после травм — Marca
Комментарии

Футболисты «Барселоны» Ламин Ямаль и Алекс Бальде приступили к тренировкам в общей группе после восстановления от травм. Оба игрока будут в распоряжении сине-гранатовых на матч 7-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад», который состоится в воскресенье, 28 сентября. Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ямаль не был доступен для участия в четырёх играх из-за дискомфорта в области паха, который он начал чувствовать после возвращения из сборной Испании. В свою очередь, Бальде травмировал бедро левой ноги во время тренировки, состоявшейся 3 сентября.

Подчёркивается, что в субботу, 27 сентября, пройдёт финальная тренировка перед матчем с «Реалом Сосьедад».

Материалы по теме
Рафинья и Жоан Гарсия получили травмы и пропустят матч ЛЧ с «ПСЖ» — Ромеро

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android