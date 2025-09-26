Ямаль и Бальде вернулись к тренировкам в общей группе после травм — Marca
Поделиться
Футболисты «Барселоны» Ламин Ямаль и Алекс Бальде приступили к тренировкам в общей группе после восстановления от травм. Оба игрока будут в распоряжении сине-гранатовых на матч 7-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад», который состоится в воскресенье, 28 сентября. Об этом сообщает Marca.
Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ямаль не был доступен для участия в четырёх играх из-за дискомфорта в области паха, который он начал чувствовать после возвращения из сборной Испании. В свою очередь, Бальде травмировал бедро левой ноги во время тренировки, состоявшейся 3 сентября.
Подчёркивается, что в субботу, 27 сентября, пройдёт финальная тренировка перед матчем с «Реалом Сосьедад».
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
17:31
-
17:30
-
17:21
-
17:14
-
17:07
-
17:05
-
17:00
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:35
-
16:25
-
16:22
-
16:20
-
16:20
-
16:08
-
16:04
-
16:00
-
15:58
-
15:57
-
15:56
-
15:49
-
15:45
-
15:40
-
15:36
-
15:30
-
15:23
-
15:15
-
15:15
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:58
-
14:56
-
14:55