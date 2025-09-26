Ямаль и Бальде вернулись к тренировкам в общей группе после травм — Marca

Футболисты «Барселоны» Ламин Ямаль и Алекс Бальде приступили к тренировкам в общей группе после восстановления от травм. Оба игрока будут в распоряжении сине-гранатовых на матч 7-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад», который состоится в воскресенье, 28 сентября. Об этом сообщает Marca.

Ямаль не был доступен для участия в четырёх играх из-за дискомфорта в области паха, который он начал чувствовать после возвращения из сборной Испании. В свою очередь, Бальде травмировал бедро левой ноги во время тренировки, состоявшейся 3 сентября.

Подчёркивается, что в субботу, 27 сентября, пройдёт финальная тренировка перед матчем с «Реалом Сосьедад».

Материалы по теме Рафинья и Жоан Гарсия получили травмы и пропустят матч ЛЧ с «ПСЖ» — Ромеро

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: