Байрамян — о будущем после завершения карьеры: работать в штабе Карпина? Я только за!

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян положительно смотрит на теоретическую возможность работать в тренерском штабе Валерия Карпина, ранее возглавлявшего донской клуб.

— Думал ли ты о завершении карьеры? Когда этот день настанет?

— Ответа нет, когда настанет. Пройдёт год. Если я и руководство будем чувствовать, что больше не приношу пользу, мы сядем, поговорим — и я закончу карьеру. Может быть. А может — и нет. Может, ещё нужен буду. Не знаю.

— Чем бы ты хотел заниматься после завершения карьеры?

— Уже много раз говорил: мне очень интересна тренерская деятельность, карьера. Но не могу сказать, что это будет сразу.

— В будущем можем ждать тебя в штабе Карпина?

— Это уже у Валерия Георгиевича надо спросить (улыбается)! У него хороший штаб: Паршивлюк, Луис и остальные. Посмотрим!

— Ты бы вписался, наверное.

— Я не против! Только за! Карпин — один из лучших тренеров. Но у каждого своя дорога и история, — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

