Экс-футболист ЦСКА получил красную карточку за пощёчину своему одноклубнику в Турции

Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Джанер Эркин был удалён с поля в матче 7-го тура Первой лиги Турции между «Пендикспором» и «Сакарьяспором» за то, что дал пощёчину своему одноклубнику.

Эркин получил красную карточку на 76-й минуте, игрок вступил в стычку с одноклубником и ударил его по щеке. Встреча завершилась поражением команды Джанера со счётом 1:4.

Эркину 36 лет, он выступал за ЦСКА с 2007 по 2010 год, дважды выиграл в составе команды Кубок России и один раз Суперкубок страны. Футболист также играл за «Манисаспор», «Галатасарай», миланский «Интер», «Бешикташ», «Фенербахче», «Фатих Карагюмрюк», «Истанбул Башакшехир» и «Эюпспор». Также он провёл 63 матча за сборную Турции.

