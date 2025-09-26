Андрес Иньеста обратился к Серхио Бускетсу после его объявления о завершении карьеры

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста отреагировал на новость, что легендарный испанский хавбек Серхио Бускетс завершит карьеру по окончании текущего сезона МЛС. Сейчас Бускетс выступает за «Интер Майами».

«Было приятно делить с тобой поле все эти годы, брат. Наслаждался этим временем! Как же было классно! Ты один из величайших игроков в истории футбола, без всяких сомнений. У тебя был уникальный стиль игры, который навсегда останется в нашей памяти. Желаю тебе наилучшего во всём, что ждёт тебя впереди», – написал Иньеста на своей странице в социальных сетях.

С момента начала карьеры на взрослом уровне в 2008 году Бускетс выступал за «Барселону». Летом 2023 года после 15 сезонов в составе сине-гранатовых футболист подписал контракт с «Интер Майами». В составе сборной Испании Бускетс сыграл 143 матча, забил два гола и отдал девять результативных передач.