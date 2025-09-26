Ловчев: не считаю, что Кузяев — звезда. Он ничего не доказал в Европе

Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о подписании «Рубином» контракта с полузащитником Далером Кузяевым. В июне россиянин покинул французский «Гавр» в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за него с 2023 года.

«Не считаю, что это звезда. И в «Зените» Кузяев не был определяющим игроком. Я о нём не говорю плохо. Но он не играл уже давно, а ехал доказывать в Европе. Не получилось — не доказал. И сейчас у Далера появился великолепный вариант в боевой команде Рахимова. Даже не слышал в последнее время про него», — сказал Ловчев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

«Рубин» объявил о подписании контракта с Кузяевым в среду, 24 сентября. Трудовое соглашение полузащитника с казанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Кузяев будет выступать под 14-м игровым номером. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

