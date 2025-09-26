«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча Саудовской Про-Лиги начнётся в 21:00

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором встретятся «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Аль-Иттихад» — действующий чемпион Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне после трёх туров команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Аль-Наср» в прошлом сезоне стал третьим, а сейчас идёт вторым, также одержав победы во всех трёх матчах.

За «Аль-Иттихад» выступают следующие известные игроки: Карим Бензема, Мусса Диаби, Стивен Бергвейн, Фабиньо, Н'Голо Канте, Данилу Перейра и Марио Митай

Цвета «Аль-Насра» защищают Криштиану Роналду, Жоау Феликс, Кингсли Коман, Джон Дуран, Андерсон Талиска, Садио Мане, Марсело Брозович, Иньиго Мартинес и Эмерик Лапорт.