Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Барселона» сделала заявление о травме вратаря Жоана Гарсии

«Барселона» на своей странице в социальной сети X сделала заявление о травме вратаря Жоана Гарсии.

«Жоан Гарсия получил разрыв внутреннего мениска левого колена. Завтра ему будет проведена артроскопическая операция, которую выполнит доктор Жоан Карлес Монлау. Ожидается, что он пропустит примерно в четыре–шесть недель, в зависимости от динамики», — написано в заявлении сине-гранатовых.

Ранее появилась информация, что испанский голкипер получил травму во время тренировки «Барселоны», которая состоялась в пятницу, 26 сентября.

Гарсия стал игроком сине-гранатовых минувшим летом. За этот период он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль».

