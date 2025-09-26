Погребняк: Кузяев — умный футболист, его креативное мышление, несомненно, поможет «Рубину»

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на новость о переходе полузащитника Далера Кузяева в казанский «Рубин».

«Кузяев — умный и интеллектуальный футболист, доказал это в «Зените». Не знаю, почему он оказался в «Рубине». Может, там лучше финансовые условия. Может, он хотел поработать с Рахимовым, или «Рубин» был более убедительным. Мне сложно сказать.

В «Зените» Кузяеву было бы тяжеловато играть в старте. В «Рубине» всё для этого имеется. Человек уже с международным опытом, «Рубин» сейчас хорош, на ходу. Его креативное мышление, несомненно, поможет казанцам», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

О переходе Кузяева «Рубин» объявил 24 сентября. Ранее Далер выступал за французский «Гавр» и санкт-петербургский «Зенит».