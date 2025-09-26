Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк: Кузяев — умный футболист, его креативное мышление, несомненно, поможет «Рубину»

Погребняк: Кузяев — умный футболист, его креативное мышление, несомненно, поможет «Рубину»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на новость о переходе полузащитника Далера Кузяева в казанский «Рубин».

«Кузяев — умный и интеллектуальный футболист, доказал это в «Зените». Не знаю, почему он оказался в «Рубине». Может, там лучше финансовые условия. Может, он хотел поработать с Рахимовым, или «Рубин» был более убедительным. Мне сложно сказать.

В «Зените» Кузяеву было бы тяжеловато играть в старте. В «Рубине» всё для этого имеется. Человек уже с международным опытом, «Рубин» сейчас хорош, на ходу. Его креативное мышление, несомненно, поможет казанцам», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

О переходе Кузяева «Рубин» объявил 24 сентября. Ранее Далер выступал за французский «Гавр» и санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Большой камбэк в РПЛ! Почему Кузяев — не в Европе, не в ЦСКА и отказал Черчесову?
Эксклюзив
Большой камбэк в РПЛ! Почему Кузяев — не в Европе, не в ЦСКА и отказал Черчесову?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android