Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
«Барселона» сообщила, сколько времени Рафинья пропустит из-за травмы

«Барселона» сообщила, сколько времени Рафинья пропустит из-за травмы
«Барселона» на своей странице в социальной сети X сообщила, сколько времени нападающий Рафинья пропустит из-за травмы.

«Рафинья получил травму средней трети подколенного сухожилия правого бедра. Ожидается, что он пропустит около трёх недель», — написано в заявлении сине-гранатовых.

Рафинья пропустит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1 октября).

Ранее появилась информация, что бразильский футболист получил повреждение во время матча 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:1). В этой игре Рафинья был заменён на 66-й минуте. Подчёркивалось, что в пятницу, 26 сентября, нападающий не тренировался с товарищами по команде и остался заниматься в тренажёрном зале.

Самые опасные травмы в футболе:

