Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что доволен вратарями в клубе

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что доволен вратарями в клубе
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о вратарях команды. Наставник заявил, что доволен выступлением испанца Роберта Санчеса.

«Санчес был очень хорош достаточно долго. В конце прошлого сезона и в начале этого он был великолепен. Роберт допустил ошибку в матче с «МЮ» и признаёт это. Я говорил, ошибка вратаря или полузащитника — одно и то же. Мы довольны Санчесом, довольны Филипом Йоргенсеном. С Робертом нет никаких проблем», – сказал Мареска в интервью ВВС.

Напомним, вратарь лондонцев Санчес получил красную карточку на 5-й минуте матча с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась поражением «Челси» со счётом 1:2.

Материалы по теме
Как отвести душу после «Манчестер Юнайтед» и «Баварии»? Показывает «Челси»
Как отвести душу после «Манчестер Юнайтед» и «Баварии»? Показывает «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android