Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что доволен вратарями в клубе

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о вратарях команды. Наставник заявил, что доволен выступлением испанца Роберта Санчеса.

«Санчес был очень хорош достаточно долго. В конце прошлого сезона и в начале этого он был великолепен. Роберт допустил ошибку в матче с «МЮ» и признаёт это. Я говорил, ошибка вратаря или полузащитника — одно и то же. Мы довольны Санчесом, довольны Филипом Йоргенсеном. С Робертом нет никаких проблем», – сказал Мареска в интервью ВВС.

Напомним, вратарь лондонцев Санчес получил красную карточку на 5-й минуте матча с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась поражением «Челси» со счётом 1:2.