ЭСК: судья Казарцев верно назначил штрафной на 91-й минуте матча «Динамо» Мх — «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов признала верным решение главного арбитра матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» (1:1) Василия Казарцева назначить штрафной удар на 91-й минуте в зоне перед воротами, после которого был забит гол в ворота железнодорожников.

«В единоборстве за мяч нападающий «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад выигрывает позицию и оказывается ближе к мячу, с возможностью его контролировать. Футболист «Локомотива» Алексей Батраков толкает в спину атакующего игрока, без намерения играть в мяч, что влияет на способность нападающего контролировать мяч. Арбитр имел основания зафиксировать нарушение правил. Так как изначально судья назначил пенальти, а нарушение произошло за пределами штрафной площади, VAR верно рекомендовал судье изменить решение – штрафной удар», — написано на официальном сайте РФС.

