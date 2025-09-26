Карпин рассказал, что Нгамалё не был заявлен на матч с «Оренбургом» в качестве наказания

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил, почему крайний нападающий команды Муми Нгамалё не попал в заявку на игру с «Оренбургом» (3:1) в 9-м туре РПЛ.

«Нгамалё не был в Оренбурге, потому что опоздал. Наказали так? Да. Совместный выход Тюкавина и Сергеева? Может произойти при разных обстоятельствах. В зависимости от того, как будут себя чувствовать другие игроки. Могут быть и травмы в конце концов, усталость. Зависит от того, как игра будет складываться: будем выигрывать или будем проигрывать, много факторов», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

В эти минуты проходит матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена». Нгамалё остался в запасе на матч.