ЭСК поддержала все четыре спорных решения судьи Сухого в матче «Сочи» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно поддержала все четыре спорных решения главного арбитра матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и ЦСКА (1:3) Алексея Сухого.

1. Судья правильно назначил пенальти в ворота «Сочи» после видеопросмотра. Эпизод произошёл на 53-й минуте.

Мотивировка: «После удара игрока ЦСКА Энрике Кармо по воротам, мяч отскочил от ноги защитника «Сочи» Александра Солдатенкова и попал в его отставленную руку, которая увеличивала площадь тела игрока «Сочи». Учитывая, что мяч после рикошета от ноги незначительно изменил направление своего движения и продолжил двигаться в сторону ворот, а рука защитника была в неестественном положении, контакт является наказуемым».

2. Судья правильно назначил пенальти в ворота «Сочи» на 65-й минуте.

Мотивировка: «Защитник «Сочи» Александр Солдатенков опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком ЦСКА Матвеем Кисляком и совершает удар по ноге соперника в области его колена. Контакт повлиял на возможность нападающего продолжать контролировать мяч, в связи с чем действия защитника «Сочи» являются наказуемыми».

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 87-й минуте.

Мотивировка: «Контакт мяча с рукой игрока ЦСКА Матвея Кисляка в собственной штрафной площади не является наказуемым. Мяч, вылетевший из-под соперника, для игрока ЦСКА является неожиданным. После того, как мяч от ноги меняет направление движения, он попадает в руку, которая находилась в нормальном положении. У защитника не было физической возможности избежать контакта руки с мячом. Рука находилась внизу в естественном/оправданном положении и не увеличивала площадь его тела».

4. Судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 90-й минуте.

Мотивировка: «Контакт мяча с рукой защитника ЦСКА Мойзеса не является наказуемым. Защитник играет головой в мяч, который после этого попадает в его же руку, находящуюся в оправданном положении в результате прыжка игрока. Со стороны игрока ЦСКА нет умышленного дополнительного движения руки к мячу», — написано на официальном сайте РФС.

