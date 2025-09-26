«Бавария» — «Вердер»: онлайн-трансляция матча 5-го тура Бундеслиги начнётся в 21:30

Сегодня, 26 сентября, состоится матч 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» и «Вердер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Франк Вилленборг. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 по мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре «красные» победили «Хоффенхайм» со счётом 4:1, а «Вердер» проиграл «Фрайбургу» (0:3).

Действующим чемпионом Германии является «Бавария». В минувшем сезоне мюнхенский клуб набрал 82 очка в 34 турах. На второй строчке расположился «Байер» (69), замкнул тройку лидеров «Айнтрахт» (60).

