Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кьеза официально включён в заявку «Ливерпуля» на матчи Лиги чемпионов

Кьеза официально включён в заявку «Ливерпуля» на матчи Лиги чемпионов
Итальянский форвард «Ливерпуля» Федерико Кьеза официально вошёл в заявку «красных» на матчи Лиги чемпионов, сообщается на сайте клуба.

«Федерико Кьеза включён в заявку «Ливерпуля» на Лигу чемпионов. УЕФА одобрил запрос на включение итальянца в список А «красных» в соответствии с новым регламентом, допускающим замену в случае длительного отсутствия. Кьеза заменит Джованни Леони в списке игроков, допущенных к участию в матчах Лиги, и будет готов к игре с «Галатасараем» на следующей неделе.

Арне Слот подтвердил в пятницу, что Леони получил травму передней крестообразной связки во время встречи с «Саутгемптоном» в Кубке лиги», — говорится в сообщении.

С сезона-2025/2026 команды единоразово могут включить нового игрока в заявку на Лигу чемпионов, заменив им травмированного футболиста, выбывшего на длительный срок.

