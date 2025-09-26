Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Крылья Советов» — «Динамо»: Сергеев довёл счёт до разгромного на 34-й минуте матча РПЛ

В эти минуты проходит матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 3:0 в пользу «Динамо».

На 34-й минуте в ворота бывшей команды отличился Иван Сергеев, добивший мяч из штрафной площади.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, который заработал 18 очков. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 17 очками. «Динамо» идёт восьмым (12), «Крылья Советов» (12) — десятыми. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1).