«Париж» назначил нового спортивного директора, раннее трудившегося 10 лет в «Баварии»

Бывший немецкий футболист Марко Неппе назначен новым спортивным директором футбольного клуба «Париж». Неппе вступит в должность 1 октября, сменив Франсуа Ферраччи. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Ранее Неппе сменил несколько должностей в «Баварии», где провёл 10 лет. С 2021 по 2024 год он был техническим директором клуба. Также успел поработать в отделе скаутинга и трансферов. В официальном пресс-релизе президент клуба Пьер Ферраччи заявил, что опыт Неппе будет «бесценным» для «Парижа», который переживает переходный этап.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Париж» вышел во французскую Лигу 1 впервые за 46 лет. Владельцем 11% акций столичного клуба является компания «Рел Булл». Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будет участвовать в делах клуба.