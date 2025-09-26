Хаби Алонсо высказался о завершении карьеры Серхио Бускетса

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о решении экс-полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса завершить карьеру по окончании сезона-2025.

«Поздравляю Бускетса со всей его карьерой. Он был отличным партнёром по команде, мне нравилось играть с ним. Серхио был эффективен в центре поля. Бускетс не был самым быстрым, но играл, используя интеллект.

Он брал инициативу на себя и принимал правильные решения. Вот почему у него была отличная карьера. Все хорошо отзываются о нём. Надеюсь, насладится последними матчами и отдохнёт, а потом, возможно, вернётся в футбол», — приводит слова Алонсо Sport.es.

С момента начала карьеры на взрослом уровне в 2008 году Серхио Бускетс выступал за «Барселону». Летом 2023 года после 15 сезонов в составе сине-гранатовых футболист подписал контракт с «Интер Майами».

