Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо высказался о завершении карьеры Серхио Бускетса

Хаби Алонсо высказался о завершении карьеры Серхио Бускетса
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о решении экс-полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса завершить карьеру по окончании сезона-2025.

«Поздравляю Бускетса со всей его карьерой. Он был отличным партнёром по команде, мне нравилось играть с ним. Серхио был эффективен в центре поля. Бускетс не был самым быстрым, но играл, используя интеллект.

Он брал инициативу на себя и принимал правильные решения. Вот почему у него была отличная карьера. Все хорошо отзываются о нём. Надеюсь, насладится последними матчами и отдохнёт, а потом, возможно, вернётся в футбол», — приводит слова Алонсо Sport.es.

С момента начала карьеры на взрослом уровне в 2008 году Серхио Бускетс выступал за «Барселону». Летом 2023 года после 15 сезонов в составе сине-гранатовых футболист подписал контракт с «Интер Майами».

Материалы по теме
Андрес Иньеста обратился к Серхио Бускетсу после его объявления о завершении карьеры

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android