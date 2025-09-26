Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Это классика». «Спартак» представил третий комплект формы на сезон-2025/2026

«Это классика». «Спартак» представил третий комплект формы на сезон-2025/2026
Комментарии

Московские «Спартак» в телеграм-канале опубликовал видеоролик, в котором представил третий комплект формы на сезон-2025/2026.

Видеоролик можно посмотреть на странице «Спартака» в социальной сети «Вконтакте».

«Спартак» — это классика», — говорится в подписи к видео.

После девяти туров Мир РПЛ нынешнего сезона «Спартак» под руководством Деяна Станковича набрал 15 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 28 сентября, красно-белые примут «Пари НН» на «Лукойл Арене», игра начнётся в 19:30.

Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, который заработал 18 очков. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 17 очками.

Новости. Футбол
