Вратарь «Барселоны» Гарсия получил травму в игре с «Овьедо», а не на тренировке — источник

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия получил травму на последних минутах матча 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (1:3). Об этом сообщают журналисты Хави Мигель и Виктор Наварро. Уже на следующее утро после матча игрок заметно хромал.

Ранее появилась информация, что испанский голкипер получил травму во время тренировки «Барселоны», которая состоялась в пятницу, 26 сентября. Гарсия пропустит ближайшие матчи Ла Лиги и встречу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1 октября).

Гарсия стал игроком сине-гранатовых минувшим летом. За этот период он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль».