Вратарь «Барселоны» Гарсия получил травму в игре с «Овьедо», а не на тренировке — источник
Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия получил травму на последних минутах матча 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (1:3). Об этом сообщают журналисты Хави Мигель и Виктор Наварро. Уже на следующее утро после матча игрок заметно хромал.
Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Рейна – 33' 1:1 Гарсия – 56' 1:2 Левандовски – 70' 1:3 Араухо – 88'
Ранее появилась информация, что испанский голкипер получил травму во время тренировки «Барселоны», которая состоялась в пятницу, 26 сентября. Гарсия пропустит ближайшие матчи Ла Лиги и встречу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1 октября).
Гарсия стал игроком сине-гранатовых минувшим летом. За этот период он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль».
