«Ливерпуль» рассматривает защитника «Барселоны» в качестве замены для Конате — CO

«Ливерпуль» следит за ситуацией с центральным защитником «Барселоны» Рональдом Араухо, в котором мерсисайдцы видят замену для Ибраима Конате, чей контракт истекает летом 2026 года. Об этом сообщает Caught Offside.

Ранее СМИ сообщали, что французский игрок не планирует продлевать контракт с «Ливерпулем» и может бесплатно перейти в мадридский «Реал».

По информации источника, «Барселона» может продать Араухо за сумму в € 50-60 млн. При этом интерес к уругвайцу также проявляют «Челси» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

