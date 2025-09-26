Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педро объяснил, почему «Зениту» сложно набирать очки на старте нынешнего сезона РПЛ

Педро объяснил, почему «Зениту» сложно набирать очки на старте нынешнего сезона РПЛ
Комментарии

Бразильский вингер «Зенита» Педро объяснил, почему сине-бело-голубые с трудом набирают очки на старте нынешнего сезона Мир РПЛ. В девяти турах чемпионата петербургская команда набрала 16 очков и идёт пятой в таблице.

— Есть ли объяснение, почему на старте сезона «Зениту» столь непросто набирать очки?
— На самом деле, мы провели несколько отличных матчей — ​взять хотя бы встречу с ЦСКА. Да, победить не удалось, но футбол был показан классный. К сожалению, не все атаки заканчиваются взятием ворот, главное, в игре с «Краснодаром» всё сложилось так, как надо. Теперь мы всего лишь в трёх очках от первой строчки, и вся борьба только начинается, — приводит слова Педро из предматчевой программки сайт «Зенита».

Материалы по теме
Черчесов огорчит Дзюбу, а «Зенит» и «Спартак» легко победят? Интриги 10-го тура РПЛ
Черчесов огорчит Дзюбу, а «Зенит» и «Спартак» легко победят? Интриги 10-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android