Педро объяснил, почему «Зениту» сложно набирать очки на старте нынешнего сезона РПЛ

Бразильский вингер «Зенита» Педро объяснил, почему сине-бело-голубые с трудом набирают очки на старте нынешнего сезона Мир РПЛ. В девяти турах чемпионата петербургская команда набрала 16 очков и идёт пятой в таблице.

— Есть ли объяснение, почему на старте сезона «Зениту» столь непросто набирать очки?

— На самом деле, мы провели несколько отличных матчей — ​взять хотя бы встречу с ЦСКА. Да, победить не удалось, но футбол был показан классный. К сожалению, не все атаки заканчиваются взятием ворот, главное, в игре с «Краснодаром» всё сложилось так, как надо. Теперь мы всего лишь в трёх очках от первой строчки, и вся борьба только начинается, — приводит слова Педро из предматчевой программки сайт «Зенита».