Радимов: ЦСКА сейчас переедет «Балтику». К концу турнира будет на 9-16‑м местах

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов считает, что к концу осенней части Мир РПЛ «Балтика» будет вне первой пятёрки команд. На текущий момент калининградский клуб с 17 очками занимает третье место. В воскресенье, 28 сентября, «Балтика» встретится с ЦСКА в матче 10-го тура чемпионата России.

«У «Балтики» нет качественных футболистов, которые могут бороться за топ‑3. Свой максимум они уже показали. Но спорить, что они будут во второй восьмёрке, даже не хочу. Все команды снизу доберут. В пяти‑шести очках от них — восьмое место.

К концу осенней части они будут вне пятёрки. Им не хватает мастерства, чтобы набирать очки. Посмотрим через пять туров. ЦСКА сейчас их переедет. К концу турнира будут на 9-16‑м местах», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

В минувшем сезоне «Балтика» выступала в Лиге PARI.

