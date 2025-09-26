Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Радимов: ЦСКА сейчас переедет «Балтику». К концу турнира будет на 9-16‑м местах

Радимов: ЦСКА сейчас переедет «Балтику». К концу турнира будет на 9-16‑м местах
Аудио-версия:
Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов считает, что к концу осенней части Мир РПЛ «Балтика» будет вне первой пятёрки команд. На текущий момент калининградский клуб с 17 очками занимает третье место. В воскресенье, 28 сентября, «Балтика» встретится с ЦСКА в матче 10-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Балтики» нет качественных футболистов, которые могут бороться за топ‑3. Свой максимум они уже показали. Но спорить, что они будут во второй восьмёрке, даже не хочу. Все команды снизу доберут. В пяти‑шести очках от них — восьмое место.

К концу осенней части они будут вне пятёрки. Им не хватает мастерства, чтобы набирать очки. Посмотрим через пять туров. ЦСКА сейчас их переедет. К концу турнира будут на 9-16‑м местах», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

В минувшем сезоне «Балтика» выступала в Лиге PARI.

