Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

RAC1 cообщил, когда «Барселона» проведёт первый матч на обновлённом «Камп Ноу»

RAC1 cообщил, когда «Барселона» проведёт первый матч на обновлённом «Камп Ноу»
Комментарии

Футбольный клуб «Барселона» проведёт первый матч на «Камп Ноу» после реконструкции в рамках 9-го тура испанской Ла Лиги. Соперником каталонцев станет «Жирона». Об этом сообщает RAC1.

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» должна была начать сезон-2025/2026 на обновлённом «Камп Ноу». Однако каталонцы до сих пор не вернулись на родной стадион. Также «Барса» проведёт ближайший домашний матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» 1 октября на «Олимпик Льюис Компанис» (играли на нём в прошлом сезоне).

Пока каталонцы готовились к получению лицензии, «Камп Ноу» подтопило из-за ливня, вода оказалась во внутренних помещениях стадиона. А в середине сентября в соцсетях появились видео с арены, на которых запечатлены бегающие крысы.

Материалы по теме
«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»
«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android