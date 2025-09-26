RAC1 cообщил, когда «Барселона» проведёт первый матч на обновлённом «Камп Ноу»

Футбольный клуб «Барселона» проведёт первый матч на «Камп Ноу» после реконструкции в рамках 9-го тура испанской Ла Лиги. Соперником каталонцев станет «Жирона». Об этом сообщает RAC1.

«Барселона» должна была начать сезон-2025/2026 на обновлённом «Камп Ноу». Однако каталонцы до сих пор не вернулись на родной стадион. Также «Барса» проведёт ближайший домашний матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» 1 октября на «Олимпик Льюис Компанис» (играли на нём в прошлом сезоне).

Пока каталонцы готовились к получению лицензии, «Камп Ноу» подтопило из-за ливня, вода оказалась во внутренних помещениях стадиона. А в середине сентября в соцсетях появились видео с арены, на которых запечатлены бегающие крысы.