Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Динамо»: Ахметов сделал счёт 1:3 на 59-й минуте матча РПЛ

Аудио-версия:
В эти минуты проходит матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 3:1 в пользу «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

На 59-й минуте в составе «Крыльев Советов» отличился вышедший на замену Ильзат Ахметов.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, который заработал 18 очков. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 17 очками. «Динамо» идёт восьмым (12), «Крылья Советов» (12) — десятыми. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (1).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
