Уэйн Руни прокомментировал эпизод с удалением Экитике за снятую футболку

Аудио-версия:
Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о недавнем удалении новичка «Ливерпуля» Уго Экитике. Во время матча Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1) нападающий снял футболку, празднуя победный гол. За это Экитике получил вторую жёлтую карточку и дисквалификацию на предстоящий матч с «Кристал Пэлас» в эту субботу, 27 сентября.

Фото: Кадр из трансляции

«Не защищаю его, ведь это глупо, но мне кажется, в последнее время с системой VAR и тем, как игроки ждут, прежде чем отпраздновать забитый мяч, увидеть подобное празднование гола по-настоящему круто.

Он показывает очень хорошую игру, сейчас ему и Александеру Исаку предстоит побороться за выход в стартовом составе.

Он дал Исаку шанс сыграть и попытаться занять своё место. Так что я уверен, что он просто раздавлен», — сказал Руни на своём шоу.

