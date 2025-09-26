Скидки
«Спартак» сыграет с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ в новом комплекте формы
Московский «Спартак» объявил, что проведёт матч с «Пари НН» в 10-м туре Мир РПЛ в новом комплекте формы, который был представлен сегодня, 26 сентября. Встреча состоится в воскресенье, 28 сентября, на «Лукойл Арене» и начнётся в 19:30.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«В это воскресенье сыграем в новой красно-чёрной форме! Приходите на стадион перед игрой, чтобы приобрести её одним из первых», — говорится в сообщении.

После девяти туров Мир РПЛ нынешнего сезона «Спартак» под руководством Деяна Станковича набрал 15 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, который заработал 18 очков. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 17 очками.

