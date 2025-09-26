Гвардиола — об Уокере: один из величайших. Я спал как младенец, когда он был на поле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил навыки экс-защитника «горожан» Кайла Уокера сдерживать нападающих соперника, а также сообщил, что чувствовал себя спокойно, когда англичанин находился на поле. Минувшим летом Уокер перешёл в «Бёрнли». В субботу, 27 сентября, команды встретятся в матче 6-го тура АПЛ.

«Один из величайших. С точки зрения стабильности, отсутствия травм, участия в каждой игре. Он был важной фигурой в раздевалке. Я спал как младенец, зная, что Кайл играет, потому что он мог контролировать соперника. За восемь лет Уокер выиграл шесть титулов АПЛ, Лигу чемпионов, 18 трофеев. Кайл всегда был с командой как в хорошие, так и в плохие моменты», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Уокер играл за «Манчестер Сити» с 2017 года.

Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»: