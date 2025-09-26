Скидки
Аршавин подал иск к Барановской об изменении размера алиментов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подал иск к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов.

«В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Бывшему футболисту «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрею Аршавину 44 года. Он встречался с Барановской чуть менее девяти лет, до 2013 года. Пара не была в браке, у них три ребёнка: сын Артём (7 декабря 2005 года), дочь Яна (3 апреля 2008 года) и сын Арсений (14 августа 2012 года).

