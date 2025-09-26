Миранчук сделал третий ассист за «Динамо». В «Сьоне» для этого понадобилось 25 игр

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук отметился результативной передачей в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

Миранчук оформил третий ассист в составе московского «Динамо». Россиянин проводит седьмой матч за московскую команду. Ранее он выступал за швейцарский «Сьон», где сделал три голевые передачи за 25 матчей.

Миранчук ранее ассистировал Эль-Мехди Маухубу в игре с «Сочи» (4:0) в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Также он отдал голевую передачу Бителло в матче РПЛ со «Спартаком» (2:2). После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» идёт восьмым (12 очков).