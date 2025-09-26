Фабрегас рассказал о желании Бускетса стать тренером

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас рассказал, что Серхио Бускетс хочет стать тренером. Сегодня, 26 сентября, 37-летний опорный защитник «Интер Майами» объявил о завершении своей карьеры после окончания сезона-2025.

«Это мой друг и невероятный человек, а также великий футболист. Думаю, его время пришло, он должен уступить дорогу молодым. Однако Серхио один из тех игроков, в которых влюбляешься. Тех, кого не замечаешь на поле, но, когда он не играет, понимаешь, насколько он важен.

Огромные поздравления, потому что построить такую карьеру — это невероятно. Он ведёт правильный образ жизни, хорошо высыпается, хотя в молодости делать это нелегко. У него это прекрасно получалось. Он хочет стать тренером, желаю ему удачи», — приводит слова Фабрегаса TMW.