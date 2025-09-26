Педро: Санкт-Петербург — ​потрясающий город! Но чем холоднее, тем сложнее выходить из дома

Бразильский вингер «Зенита» Педро признался, что ему нравится жить в Санкт-Петербурге, однако отметил, ему с женой тяжело выходить на улицу в холодную погоду.

— Вы уже больше года в Петербурге. Расскажите о своей жизни вне футбола.

— Петербург — ​потрясающий город! В хорошую погоду часто гуляю по нему с женой и ребенком, любим парки, рестораны, бываем в туристических местах. Конечно, чем холоднее будет на улице, тем сложнее будет выходить из дома (улыбается). Но очень нравится жить здесь, — приводит слова Педро из предматчевой программки сайт «Зенита».

Педро 19 лет, он выступает за «Зенит» с января 2024 года.