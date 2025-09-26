Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 26 сентября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 26 сентября, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, состоялся стартовый матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча чемпионата России 26 сентября:

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва — 2:3.

В субботу, 27 сентября, будут сыграны четыре матча 10-го тура РПЛ.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, который заработал 18 очков. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 17 очками. «Динамо» идёт седьмым (15), «Крылья Советов» (12) — десятыми. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Черчесов огорчит Дзюбу, а «Зенит» и «Спартак» легко победят? Интриги 10-го тура РПЛ
Черчесов огорчит Дзюбу, а «Зенит» и «Спартак» легко победят? Интриги 10-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android