Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 26 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 26 сентября, состоялся стартовый матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча чемпионата России 26 сентября:

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва — 2:3.

В субботу, 27 сентября, будут сыграны четыре матча 10-го тура РПЛ.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, который заработал 18 очков. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 17 очками. «Динамо» идёт седьмым (15), «Крылья Советов» (12) — десятыми. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1).