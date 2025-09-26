«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ благодаря трём голам в первом тайме

Московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ. Встреча на «Солидарность Самара Арене» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Динамовцы забили все три гола в первом тайме: отличились Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34). У самарцев мячи забили Ильзат Ахметов (59) и Томас Гальдамес (88).

Команда Валерия Карпина набрала 15 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева с 12 очками занимают 10-е место.

В следующем туре 4 октября «Динамо» примет «Локомотив», «Крылья Советов» в этот же день сыграют в гостях с казанским «Рубином».