Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Динамо Москва, результат матча 26 сентября 2025, счёт 2:3, 10-й тур РПЛ 2025/2026

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ благодаря трём голам в первом тайме
Комментарии

Московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ. Встреча на «Солидарность Самара Арене» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

Динамовцы забили все три гола в первом тайме: отличились Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34). У самарцев мячи забили Ильзат Ахметов (59) и Томас Гальдамес (88).

Команда Валерия Карпина набрала 15 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева с 12 очками занимают 10-е место.

В следующем туре 4 октября «Динамо» примет «Локомотив», «Крылья Советов» в этот же день сыграют в гостях с казанским «Рубином».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
