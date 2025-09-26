«Один стал символом клуба, другой — нет». Казаков сравнил Тюкавина и Кокорина

Российский журналист Илья Казаков высказался о нападающем московского «Динамо» Константине Тюкавине, сравнив его с Александром Кокориным.

«Каждый выход Тюкавина ждёшь, предвосхищая какое-то чудо. Возможно, самый светлый парень в нашем футболе — ни разу ни от кого дурного слова о нём не слышал. Всем благодарен, всему рад. Интересный тезис, что он чувствует себя должным клубу за то, что руководство продлило с ним контракт в моменте, когда он был травмирован, видя в этом поддержку. Но кто бы его не поддержал. Символ клуба.

И по футбольному, и по позиции, и фактурно Тюкавин мне напоминает Кокорина. Мощный низ, крепкое атлетичное тело, скорость, чутьё… Да общее впечатление от общения — очень хорошо помню молодого Кокорина, когда он только начал попадать в заявку основы, когда впервые попал в сборную, как играл за молодёжку. Породистые форварды. Оба воспитанника Динамо, только один стал символом клуба в свои 25, другой — нет», — написал Казаков на своей странице в социальных сетях.