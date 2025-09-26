Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Симеоне ответил, кто в лучшей форме подходит к дерби Мадрида: Мбаппе или Альварес

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил, кто подходит к дерби Мадрида в лучшей форме: нападающий «матрасников» Хулиан Альварес или нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. Матч между командами состоится в субботу, 27 сентября.

«Это вопрос для вас (обращается к журналистам). Я не оцениваю соперников. Вижу, что Хулиан предан делу, его товарищи по команде очень уважают его. Надеюсь, что с их помощью он проведёт отличный матч», — приводит слова Симеоне Marca.

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Мбаппе сыграл 10 матчей, где забил 10 голов и сделал ассист.

Альварес прокомментировал информацию о наличии у него конфликта с Симеоне

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

